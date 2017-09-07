Последние новости о Стрельбе в Ивантеевке

Психологи утверждают, что стрельбу, который совершил подросток в учебном заведении в Ивантеевке, можно было предотвратить.

Случай в Ивантеевке обсуждают и анализируют психологи. Специалисты пришли к мнению, что школьник страшным методом хотел привлечь к себе внимание. Кроме того, поведение подростка говорило об этом за несколько дней до стрельбы.

Специалисты уверенны, что обратив внимание на странное поведение парня, вполне возможно, что трагедии не случилось бы. Психологи отмечают, что школьник сообщал о намерении совершить "теракт" в социальной сети. Также специалисты уверяют, что если бы на записи обратили внимание взрослые или хотя бы одноклассники, полученного результата не было бы.

В Московский Басманный суд направлено ходатайство об аресте школьника, который совершил обстрел в школе № 1 в Ивантеевке. Арест злоумышленника составит 2 месяца. Отмечается, что ходатайство будет рассмотрено в закрытом режиме, так как школьник несовершеннолетний.

Из последних новостей стало известно, что подросток попросил прощения у всех пострадавших. Также он хочет попросить в суде, чтобы его отправили под домашний арест, для возможности дальнейшего обучения.

Напомним, что 5 сентября, ученик 9 класса на уроке информатики накинулся на учителя с оружием. Затем устроил взрыв с помощью самодельных петард и совершил стрельбу по окружающим из пневматического оружия. В ходе инцидента есть пострадавшие: преподаватель, который получил травму головы, а также три ученика, которым достались переломы и различные ушибы.