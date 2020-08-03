Стражи порядка: 5 отличных сериалов о полиции

На малых экранах просто обожают сериалы про полицию. У фанатов жанра существует даже целая мультивселенная из "Улиц разбитых фонарей", "Убойной силы" и прочих хитов нулевых. Но в последнее время будни стражей порядка всё чаще стали показывать в комедийном ключе. При этом не забывая и о сочном экшне и запутанных делах. Советуем пять отличных российских сериалов о полицейских буднях — от новинки "Открывай, полиция!" до комедии с Александром Петровым.

"Открывай, полиция!"

В центре сюжета — одаренный ученый Андрей Изотов и его будущий тесть, полковник МВД Дмитрий Рощин. Первый на дух не переносит силовиков, а второй…своего потенциального жениха. Однако волею судеб Изотов и Рощин становятся напарниками, которым предстоит совместно преследовать опасного преступника, а заодно пройти проверку на совместимость в полевых условиях.

"Открывай, полиция!" снят в лучших традициях бадди муви. Закрученный сюжет, искрометный юмор, комичные и разные по духу напарники — фанаты классики точно будут в восторге.

Смотрите оригинальный сериал онлайн-кинотеатра Okko "Открывай, полиция!" с 10 июля в 20.00 на ТНТ

"Полицейский с Рублёвки"

Рублёвка — самое элитное место в России, поэтому за бандитами нужен глаз да глаз. Благо за порядком тут следит Гриша Измайлов. Он красив и умен, а его чувству юмора позавидуют многие коллеги. Гриша – эффективный опер, во многом потому, что любит прибегать к нестандартным, часто незаконным методам. Это ужасно бесит его начальника полковника Яковлева, и тот старается не давать спуску лихому Измайлову.

"Полицейский с Рублёвки" — русский "Бруклин 9-9". Каждое расследование здесь нарочито абсурдное, злодеи до комичного нелепы, а от перебранок между Яковлевым и Измайловым всегда расплываешься в улыбке.

"На страже пляжа"

Профессиональный криминалист Денис оказывается втянутым в убийство. Чтобы спасти свою жизнь, он заключает сделку со следствием: показания в обмен на программу по защите свидетелей. Денис перебирается в приморский городок, но здесь его поджидают новые неприятности — и новое обвинение. Единственный способ очистить свое имя — примкнуть к следователям и распутать опасное дело.

Если вам не хватает летнего настроения, то сериал с Антоном Филипенко для вас. Лихой детектив в живописных декорациях русского юга точно взбодрит тех, кто еще не успел сходить в отпуск.

"Мажор"

Выходец из богатой семьи Игорь Соколовский подрался с силовиком, за что отец жестко его проучил. Теперь мажор отрезан от родительского кошелька и вынужден зарабатывать сам — по иронии судьбы, в отделе полиции. Поначалу Игорю непросто: новые коллеги не жалуют богатых сынков, привыкших сорить взятками. Но, несмотря на все, Соколовский становится отличным следователем, а прежний образ жизни и ценности уходят в прошлое.

Сериал с Павлом Прилучным — крепкая криминальная драма, а также поучительная история о том, что измениться может каждый. Главное — верить в себя и не думать, что все потеряно.

"Девушки с Макаровым"

Начальник УГРО Макаров ссорится с руководством, и в результате ему полностью меняют личный состав. Теперь его подчиненные — не матерые опера, а ветреные выпускницы полицейской школы. Макаров в ярости от неопытных девушек, которых всему приходится учить, и готов на все, чтобы поскорее от них избавиться.

"Девушки с Макаровым" — уморительный полицейский ситком и очередное доказательство, что звезде "Бригады" Павлу Майкову отлично идут не только драматические, но и комедийные роли.

Фото: ТНТ; Кинопоиск