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Страшная лобовая авария под Уфой унесла жизни трех человек

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Появились подробности аварии: три человека погибли, три человека госпитализированы с травмами в больницу.

 Жуткая смертельная авария произошла накануне, 10 сентября, под Уфой. На 1320 километре федеральной трассы "Москва - Уфа" столкнулись лоб в лоб две иномарки.

"Тойота Кроун" под управлениеv женщины-водителя столкнулась с "Кио Рио". Удар был такой силы, что обе ин6омарки сильно искорежило и раскидало по дороге. В "Тойоте" погибла женщина водитель. Трое ее пассажиров госпитализированы в больницу с травмами различной тяжести.

В автомобиле "Кио Рио" погибли все, кто там находился на момент ДТП. Это водитель и его пассажир.

На месте аварии работали сотрудники полиции, спасатели и медики.

 

ГИБДД предстоит выяснить все причины и обстоятельства аварии.

 

 

Фото: ВКонтакте

Видео: Piter.TV

Теги: жесть , новости регионов , новости россии , уфа , фото аварии
Категории: Лента новостей Новости России ДТП Происшествия

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