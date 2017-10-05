Странное явление в небе над Японией напугало очевидцев

В Ниигате местные жители увидели странное, похожее на змею, облако и сняли его на видео. Облако прорезало небо от земли, изгибалось дугой, извивалось и исчезало в огромной темной туче. За несколько минут облако оторвалось от земли и, закручиваясь столбом, исчезло в туче.
Специалисты сообщают, что это дождевое или кучевое облако. Подобные облака могут вызывать торнадо.
Piter.TV подобрал фотографии самых необычных и красивых облаков со всей планеты:
Кучево-дождевые облака, Беверли, Англия
Линзообразное облако, гора Фудзи, Япония
Лентикулярные облака, гора Ренье, Вашингтон
Лентикулярное облако, Патагония
Лентикулярное облако с воронкой, Калифорния
Вымеобразные облака и гроза, Оклахома
Видео: YouTube/weathernews
Фото: свободные источники