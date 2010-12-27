Беглов получил более 5 тысяч сообщений после регистрации "Вконтакте"

Чаще всего жители города обращаются из-за дорожных и жилищно-коммунальных проблем.

Александр Беглов получил в социальной сети "Вконтакте" более пяти тысяч сообщений от местных жителей.На данный момент в подписчиках временного главы Петербурга значатся 20 тысяч человек. Друг у руководителя Смольного всего один - выпускник центра Сириус", с которым Беглов познакомился на финале конкурса "Академия талантов".

В пресс-службе Смольного добавили, что чаще всего петербуржцы оказываются недовольны дорогами, дворами и содержанием многоквартирных домов.

Звучат конкретные адреса, есть детальные описания проблем комментирует Александр Беглов

Напомним, что Беглов заявил о том, что создает страницу в социальной сети после многочисленных просьб об этом со стороны петербуржцев. Градоначальник заявил, что хочет быть ближе к народу, а "Вконтакте" может стать площадкой для неформального общения, куда люди смогут писать обращения и жалобы на городские проблемы.

Ранее Piter.tv писал о том, что Беглов уволил главу "Водоканала" за подозрения в нецелевых расходах.

Фото: Вконтакте/Александр Беглов