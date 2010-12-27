Беглов получил более 5 тысяч сообщений после регистрации "Вконтакте"

Александр Беглов получил в социальной сети "Вконтакте" более пяти тысяч сообщений от местных жителей.На данный момент в подписчиках временного главы Петербурга значатся 20 тысяч человек. Друг у руководителя Смольного всего один - выпускник центра Сириус", с которым Беглов познакомился на финале конкурса "Академия талантов".
В пресс-службе Смольного добавили, что чаще всего петербуржцы оказываются недовольны дорогами, дворами и содержанием многоквартирных домов.
Звучат конкретные адреса, есть детальные описания проблем
комментирует Александр Беглов
Напомним, что Беглов заявил о том, что создает страницу в социальной сети после многочисленных просьб об этом со стороны петербуржцев. Градоначальник заявил, что хочет быть ближе к народу, а "Вконтакте" может стать площадкой для неформального общения, куда люди смогут писать обращения и жалобы на городские проблемы.
Ранее Piter.tv писал о том, что Беглов уволил главу "Водоканала" за подозрения в нецелевых расходах.
Фото: Вконтакте/Александр Беглов
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