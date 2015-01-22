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Страницы Максима Резника и Бориса Вишневского "ВКонтакте" заблокировали
Сегодня, 16:22
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Страницы Максима Резника и Бориса Вишневского "ВКонтакте" заблокировали

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Социальная сеть вынуждена была заблокировать страницы под угрозой санкций.

Страницу "ВКонтакте" депутата Законодательного собрания Бориса Вишневского заблокировали по требованию Генпрокуратуры. Об этом парламентарий сообщил 2 июня.

Сам депутат узнал о блокировке от службы поддержки. Страницу потребовали заблокировать за распространение "недостоверной общественно значимой информации, направленной на дестабилизацию общественно-политической обстановки в Российской Федерации". Вишневский с таким заявлением не согласен. Он написал письмо в Генпрокуратуру, чтобы узнать, какой конкретно пост послужил поводом для блокировки.

Аналогичная ситуация произошла и со страницей бывшего депутата Максима Резника.

Фото: пресс-служба Законодательного собрания СПб

Теги: вконтакте, социальная сеть
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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