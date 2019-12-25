Страны ОДКБ в Петербурге договорятся о мерах против военных угроз будущего

Организация Договора о коллективной безопасности планирует утвердить новые документы о применении высокотехнологичных видов вооружения. Об этом сообщают "Известия".
Во вторник, 7 октября, в Санкт-Петербурге пройдёт заседание профильной комиссии Парламентской ассамблеи ОДКБ, где страны-участницы обсудят меры противодействия современным военным угрозам.
В повестку внесено сотрудничество в сфере разработки и применения беспилотных летательных аппаратов, надводных и подводных дронов, роботизированных систем, лазерного и гиперзвукового оружия.
В состав ОДКБ входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан.
