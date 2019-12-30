Медведев призвал не радоваться Новому году, а "страдать и плакать"

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на церемонии вручения премий правительства в области СМИ пошутил на тему окончания новогодних праздников, процитировав Антона Чехова.
Медведев, как и писатель, посоветовал не радоваться "такой чепухе, как Новый год". Премьер-министр считает, что при встрече Нового года "нужно не радоваться, а страдать, плакать", так как "чем новее год, тем ближе к смерти, тем обширнее плешь, извилистее морщины, старее жена…" и так далее.
В окончании своего монолога Медведев поздравил всех со Старым Новым годом, который отмечается в России с 13 на 14 января. Праздник хоть и традиционный в нашей стране, но не официальный.
Стало известно, сколько человек встретили Новый год в центре Петербурга.
Видео: YouTube/ Radio Free Europe Radio Liberty, Bloomberg, New China TV
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