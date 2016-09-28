Стоматология в Петербурге, где успешно лечат зубы уже более 30 лет

Любое медицинское вмешательство предполагает доверие. Помощь стоматолога — не исключение. Всё просто: пациенты доверяют своё здоровье только опытным врачам, которые владеют современными методиками лечения и используют в работе новое оборудование. Но и это ещё не всё. Чтобы оправдать доверие, стоматологам приходится не только постоянно обмениваться опытом и следить за состоянием рабочего инвентаря, но и находить подход к каждому пациенту.

Непрерывный рост и сотрудничество с лучшими

"Стоматология Комфорта" открыта с 1988 года. Клиника сразу после открытия принимала пациентов наравне с государственными учреждениями. Более чем за 30 лет работы небольшая частная стоматология превратилась в сеть – сейчас в городе открыто 5 филиалов "Стоматологии Комфорта", расположенных в шаговой доступности от станций метро.

Штат клиники – 28 специалистов, окончивших курсы за границей. Опытом и современными методиками лечения и восстановления зубов с врачами "Стоматологии Комфорта" делятся Рут Перес (Испания), Никола Де Анжелис (Италия), Грегори Витковски (Польша) и другие эксперты. Главный врач Саханов Антон Анатольевич – автор курса "Эндодонтия от А до Я" и еще более 13 научных работ.

Имплантологи, ортопеды, ортодонты и стоматологи-терапевты клиники используют современное оборудование, которое приобретается напрямую у производителей. Это позволяет избежать наценок и влияет на стоимость услуг. Основа инвентаря стоматолога – установки KaVo (Германия) и Premier (Корея). В имплантации и протезировании применяются качественные материалы из Германии, Швейцарии, Италии и Японии.

Профессиональная имплантация любой сложности "под ключ"

В "Стоматологии Комфорта" работают специалисты в области имплантации со стажем 10-16 лет. На сложных случаях клиника специализируется с 2006 года, и сейчас это направление активно развивается. Есть варианты на любой вкус и бюджет, начиная от бюджетных имплантов Alpha Bio, заканчивая высокотехнологичными Straumann.

Первичный осмотр и составление плана лечения – бесплатные услуги. Учитывая особенности клинической ситуации, врач может предложить несколько вариантов решения проблемы. При необходимости назначается дополнительное обследование, которое не входит в стоимость лечения, но помогает имплантологу добиться успеха даже в таких случаях, как полная адентия.

Тёплое отношение

Квалификация врачей и своевременное обновление оборудования — это важная составляющая успеха "Стоматологии Комфорта", но без умения врачей заботиться о безопасности и удобстве пациентов, эти преимущества были бы бесполезны.

Теперь зубного врача можно не бояться, во всяком случае того, который работает в "Стоматологии Комфорта". Комфорт и результат лечения здесь – общие интересы специалиста и пациента. Клиника предлагает каждому:

● Возможность записаться в ближайший филиал. Современный ритм жизни петербуржцев приходится учитывать, даже когда дело касается здоровья. Все 5 филиалов расположены в разных микрорайонах города, и каждый сможет посетить врача недалеко от дома или работы.

● Доступное высококачественное лечение. Из-за того, что клиника не работает с посредниками, материалы для имплантации и протезирования обходятся дешевле. Это позволяет снизить цены на услуги и проводить регулярные акции.

● Онлайн-запись на сайте. Пациент может выбрать время для посещения стоматологии и нужного ему специалиста, не выходя из дома. Многие врачи принимают в нескольких филиалах.

Цель "Стоматологии Комфорта" – сделать стоматологические услуги доступными для петербуржцев и гостей города. Совместными усилиями персонала и врачебного состава клиника уверенно движется в этом направлении. Дополнительная скидка 7% на терапию и хирургию доступна всем подписчикам "Стоматологии Комфорта" в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Instagram и Одноклассниках.

Фото: ВК/ Стоматология Комфорта в СПб