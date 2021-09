Столтенберг: оставить войска НАТО в Афганистане было невозможно

Генсек военного альянса заявил, что страны предполагали, что власть в Кабуле захватят террористы.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг: оставить войска НАТО в Афганистане после вывода сил США было невозможно. Такое заявление чиновник сделал в рамках интервью, которое он дал американским журналистам из издания The New York Times. Спикер не увидел возможности в продолжении военной миссии на Ближнем Востоке. Данный вариант он назвал нереалистичным.

Эксперт напомнил, что в апреле 2021 года Джо Байден проводил с натовскими партнерами консультации относительно вывода войск из региона. Все страны-союзники согласились с тем, что без Вашингтона остальным военнослужащим будет нелегко продолжать сопротивление против террористов.

Мы все понимали, что это тяжелое решение, что перед нами стоит сложный выбор - уйти, рискуя возвращением боевиков, или остаться, что привело бы к новым боям и жертвам Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Эксперт напомнил, что сохранение военного контингента в Афганистане привело бы НАТО к увеличению их военных расходов, а этого было бы тяжело добиться европейским странам. Генсек альянса подчеркнул, что страны осознавали неизбежность падения правительства в Кабуле и возвращения к власти членов радикального движения "Талибан" (Запрещенная на территории РФ террористическая организация).

Фото: Youtube / The German Marshall Fund of the United States