Столкнувшиеся иномарки заблокировали трамваи на проспекте Добролюбова

Одной из машин оторвало бампер.

Днем 15 мая у дома №7 по проспекту Добролюбова произошло ДТП: черная машина врезалась в иномарку прямо на трамвайных путях. В распоряжении Piter.TV оказались кадры инцидента.

Из-за обзора уличной камеры не удается точно установить, откуда выехала одна из машин: возможно, это была встречная полоса или второстепенная дорога. В результате удара этот автомобиль потерял бампер, машину круто развернуло на дороге. Ехавшая по своей дороге машина осталась практически цела. Инцидент заблокировал трамвайное движение на проспекте, общественному транспорту пришлось постоять некоторое время без движения.

О пострадавших в ДТП информации не появлялось, однако судя по видео, водители самостоятельно вышли из машин и выглядят здоровыми.

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Видео: Piter.TV