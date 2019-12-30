Столицей "Тотального диктанта-2020" стал Петербург

Северная столица выиграла в конкурсе.

В социальных сетях "Тотального диктанта" стали известны итоги конкурса "Столица Тотального диктанта — 2020". Петербург обошел Вологду, Казань, Тамбов и Нукус.

Главной площадкой диктанта может стать Зимний дворец. Известно, что 4 апреля город посетит писатель Андрей Геласимов, который напишет и продиктует текст.

Стоит также отметить, что по результатам зрительского голосования Санкт-Петербург занял второе место, уступив Нукусу почти в два раза.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге обустроят более 20 километров велодорожек.

Фото: "Вконтакте" / "Тотальный диктант"