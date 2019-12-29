Стоимость платной парковки в Петербурге не изменится в 2023 году

Стоимость каждого часа зависит от категории транспортного средства и составляет от 39 до 198 рублей.

Стоимость парковки в 2023 году не изменится. Об этом в четверг, 29 декабря, рассказали в пресс-службе комитета по тарифам Петербурга.

Стоимость каждого часа зависит от категории транспортного средства и составляет от 39 до 198 рублей. Можно приобрести месячный и годовой абонементы. Кроме этого, жители домов, которые находятся в зоне платной парковки, могут оформить льготное разрешение.

Петербуржцам напомнили, что одна из задач платной парковки — создание приоритета для движения общественного транспорта и контроль за соблюдением ПДД.

Фото: Piter.tv

