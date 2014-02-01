Стоимость нефти Brent впервые с 2018 года выросла до 76 долларов

Нефть WTI также выросла в цене.

На лондонской бирже ICE стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе выросла до 76,02 доллара за баррель. Рост составил 1,62%. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 17:31 мск 23 июня.

Уже к 17:51 стоимость нефти Brent находилась на уровне 75,77 доллара за баррель.

Отмечается, что нефть марки Brent впервые с октября 2018 года превысила отметку 76 долларов за баррель.

Нефть марки WTI также подорожала на 0,92%, до 73,52 доллара за баррель.

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