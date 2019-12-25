Экономист назвал справедливый курс рубля

По его словам, если котировки нефти сохранятся на уровне 74-75 долларов, то доллар по отношению к рублю будет умеренно расти.

Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин рассказал агентству "Прайм", какой должен быть справедливый курс рубля.

Он отметил, что рублевая стоимость нефти Brent недавно стала выше 5,8 тыс. рублей и тем самым обновила исторические максимумы. Однако позже стоимость опустилась до 5,5 тыс. рублей. В связи с этим эксперт считает, с учетом уровня инфляции и бюджетных расходов, которые связаны с пандемией, что курс рубля является справедливым.

Бабин подчеркнул, что если котировки Brent сохранятся на уровне 74-75 долларов, то доллар начнет умеренно расти к рублю.

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