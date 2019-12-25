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Стоимость нефти Brent опустилась ниже 70 долларов за баррель
Сегодня, 11:33
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Стоимость нефти Brent опустилась ниже 70 долларов за баррель

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Это произошло впервые с 21 июля.

На лондонской бирже ICE стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в октябре упала на 0,6%, до 69,97 доллара за баррель. Такие данные приводятся на торговой площадке на 09:46 мск.

Стоимость ниже 70 долларов за баррель последний раз была зафиксирована 21 июля этого года.

Отмечается, что вырос также курс доллара и евро, который составил 73,25 рубля и 86,7 рубля соответственно.

Ранее мы писали, что в крупных российских городах подорожало вторичное жилье в июле. 

Фото: pixabay 

Теги: баррель нефть brent, курс доллара евро рубля, стоимость нефти марки brent
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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