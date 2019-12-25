Стоимость нефти Brent опустилась ниже 70 долларов за баррель

На лондонской бирже ICE стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в октябре упала на 0,6%, до 69,97 доллара за баррель. Такие данные приводятся на торговой площадке на 09:46 мск.
Стоимость ниже 70 долларов за баррель последний раз была зафиксирована 21 июля этого года.
Отмечается, что вырос также курс доллара и евро, который составил 73,25 рубля и 86,7 рубля соответственно.
Ранее мы писали, что в крупных российских городах подорожало вторичное жилье в июле.
Фото: pixabay
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