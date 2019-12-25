Стоимость бензина в Петербурге удержалась без скачков

Несмотря на колебания в регионах.

С 1 по 8 декабря 2025 года средняя стоимость бензина в России снизилась на 11 коп., составив 64,76 рублей за литр. Цена дизельного топлива выросла на 10 коп., до 75,58 рублей за литр по данным Росстата.

В течение отчетного периода бензин подешевел в 40 субъектах РФ, включая Республику Тыва и Республику Ингушетия, где отмечено наибольшее снижение. Рост цен зафиксирован в 10 регионах.

В Санкт-Петербурге стоимость автомобильного топлива за прошедшую неделю осталась стабильной. Цена бензина марки АИ-92 находилась в диапазоне от 60,1 до 70 рублей за литр. Диапазон стоимости АИ-95 составил от 64,58 до 73,5 рублей. Бензин АИ-98 и выше предлагался по цене от 89,2 до 93,34 рублей за литр.

Стоимость бензина в Петербурге с начала года возросла на 7%.

Фото: Piter.tv