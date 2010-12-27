Стоимость авиабилетов во время ЧМ-2018 повышаться не будет

Росавиация уведомила авиакомпании о запрете на повышение тарифов в период чемпионата мира по футболу.

Росавиация уведомила авиакомпании о запрете повышать стоимость авиабилетов на перелеты во время Чемпионата мира по футболу в России. Об этом сообщает "Интерфакс",

"Руководителям МТУ Росавиации осуществить информирование подведомственных авиакомпаний и аэропортов о запрете увеличения тарифов на воздушные перевозки пассажиров в аэропорты, обслуживающие населенные пункты, в которых проводятся матчи спортивных соревнований, а также тарифов и сборов на услуги аэропортов в период проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в соответствии с пунктом 10 статьи 15 Федерального закона от 07.06.2013 №108-ФЗ", — говорится в телеграмме Росавиации.

Также руководителям Росавиации, авиакомпаний и аэропортов необходимо проводить мониторинг стоимости воздушных перевозок пассажиров в аэропорты и при обнаружении нарушений указания ведомства "незамедлительно информировать Росавиацию и ФАС России".