Начинающие режиссеры продемонстрируют экранизации на фестивале Dollar Baby Russia.

Стивен Кинг за один доллар продал российским студентам права на экранизацию ужасов. Об этом сообщает РИА "Новости".

Известно, что начинающие режиссеры продемонстрируют экранизации на фестивале Dollar Baby Russia. Студнты уже сняли такие фильмы, как "Пляж" Марины Ивановой", "Сошедшие с рельсов" и "Пустите детей". Всего Стивен Кинг "продал" для экранизации 30 рассказов.

Такая необычная сделка прошла в рамках акции "Долларовые детки", который существует с 70-х годов. Цель проекта - дать возможность молодежи снять киноленты по мотивам литературных произведений. Отметим, что впоследствии такие фильмы запрещено использовать в коммерческих целях.

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Фото:Кинопоиск