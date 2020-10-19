Стивен Кинг анонсировал выход второго сезона сериала "Чужак"

По его словам короля ужасов, в сиквеле обязательно будут "зловещие паранормальные явления".

В понедельник, 19 октября, стало известно о том, что сериал "Чужак" продлили на второй сезон. Об этом сообщило издание Entertainment Weekly со ссылкой на заявление Стивена Кинга.

По словам "короля ужасов", в сиквеле появятся "зловещие паранормальные явления".

Я точно знаю, что в нем будет. И я мог бы вам рассказать, но тогда мне придется вас убить Стивен Кинг.

Напомним, что в основе сюжета "Чужак" лежит одноименный роман писателя-фантаста Стивена Кинга. Проект рассказывает о детективе, который разыскивает убийцу детей. Главного героя рассказывает актер Джейсон Бейтман.

Ранее мы сообщали о том, что вышел трейлер фильма "Дядя Фрэнк" с Полом Беттани.

Видео:Entertainment Weekly/YT