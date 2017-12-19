Стилиста Сергея Зверева срочно прооперировали

В социальных сетях появилась информация от самого Зверева.

Накануне, 18 декабря, стало известно об операции, которая срочно понадобилась известному стилисту и певцу Сергею Звереву.

На своей страничке в Instagram Зверев сообщил, что ему удалили аппендицит. Его доставили в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, где срочно прооперировали. Сергей Зверев сообщает, что чувствует себя хорошо и благодарит медицинский персонал за помощь.

Если вы почувствовали боли в животе - не тяните, потому что это может быть аппендицит... Берегите себя, всех люблю, следите за прямыми эфирами в Инстаграме... Огромное спасибо врачам, хирургам, медсёстрам, медбратьям НИИ Скорой Помощи имени Склифосовского Сергей Зверев

Стилист надеется, что к праздникам будет уже полностью в строю.

Видео: Instagram/zverevsuperstar