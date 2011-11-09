"Последний маленький ангел, которого мы спрятали": дочь Стэн Ли рассказала, что придумала вместе с отцом нового героя

Девушка надеется, что в дальнейшем по истории персонажа снимут полнометражный фильм.

Джоан Селия Ли, дочка знаменитого создателя комиксов Стена Ли, призналась, что незадолго до смерти отец помог ей придумать нового супергероя – Человека-Грязь. Об этом девушка рассказала в интервью порталу TMZ.

По ее словам, она очень давно упрашивала отца придумать нового персонажа вместе с ней. Женщина попросила Ли придумать героя, чья суть приближена к любви и земным реалиям. Отец помог ей развить историю персонажа, и последние правки писатель предложил накануне смерти.

Последний маленький ангел, которого мы спрятали - охарактеризовала героя Джоан

Способности Человека-Грязи пока не раскрываются, однако девушка надеется, что в дальнейшем по его истории снимут полнометражный фильм.

Напомним, что Стен Ли скончался 12 ноября по неизсвестным причинам. Известно, что за последние годы автор переболел сразу несколькими серьезными болезнями, включая пневманию и проблемы с сердцем.

Стэн Ли — создатель всех самых известных героев вселенной Marvel. Он является автором Человека-паука, Халка, людей Икс, Железного человека, Тора, Мстителей и Фантастической четверки. Помимо этого, он появлялся с небольшой ролью практически в каждом фильме студии.

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Видео: гикнутые/YouTube