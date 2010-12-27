Студия Warner Bros. ведет переговоры с актером, внешне похожим на Генри Кавилла.

Назван главный претендент на роль Супермена. Новым супергероем киновселенной DC может стать звезда сериала Netflix "Политик" Дэвид Коренсвет. Об этом сообщает Entertainment Weekly.

Ранее роль Супермена играл Генри Кавилл. Однако после провала "Лиги справедливости" режиссера Зака Снайдера, актер переключился на другие проекты. В частности, он играет главную роль в сериале "Ведьмак" от Netflix.

Внешне Дэвид Коренсвет похож на Генри Кавилла, именно поэтому Warner Bros. сделала выбор в его пользу, считают эксперты. Переговоры между студией и актером пока не завершены.

На роль Супермена также претендует Майкл Б. Джордан. Но у него слишком плотный график. Выход нового фильма запланирован на 2023 год.

Ранее был назван актер, который сыграет принца Эрика в скандальном ремейке "Русалочки".