В новом фильме Супермен может стать чернокожим

Таким образом создатели фильма хотят сделать его "более актуальным для современной аудитории".

Один из самых прославленных и культовых супергероев в индустрии кинокомиксов Супермен может стать чернокожим. Об этом сообщает издание Variety.

Этого персонажа в перезагрузке может сыграть Майкл Б. Джордан, известный по ролям в фильмах "Крид: Наследие Рокки", "Крид 2", "Черная пантера", "451 градус по Фаренгейту". Студия Warner Bros. уже ведет переговоры с актером по этому поводу.

Создатели нового Супермена надеются, что темнокожий супергерой будет "более актуальным для современной аудитории". Контракт пока не подписан, однако Майкл Б. Джордан уже поделился своим видением персонажа.

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