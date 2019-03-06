На Ставрополье водитель грузовика уснул за рулем и протаранил микроавтобус, 6 человек погибли

Опубликовано видео с места смертельного ДТП, где погибли 6 граждан Азербайджана.

Сегодня утром, 6 марта, в Ставропольском крае в жутком ДТП погибли 6 граждан Азербайджана.

ДТП произошло около 6 часов утра на 252 километре трассы "Кавказ". Водитель грузовика ЗИЛ уснул за рулем и выехал на встречную полосу движения, где в это время ехал микроавтобус "Мерседес" с 7 пассажирами и водителем. Во время мощного удара от полученных травм на месте аварии скончались 6 человек. Еще 3 человека получили травмы и были госпитализированы в больницу.

Все погибшие были гражданами Азербайджана. Микроавтобус направлялся в Москву.

Видео: ГИБДД РФ по Ставропольскому краю