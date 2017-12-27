Ставка на блокчейн: Россия готовится к внедрению технологий цифровой экономики

Экономист Дмитрий Адамидов рассказал, как Россия реализует планы по переходу на цифровую экономику.

Максим Орешкин на гайдаровском форуме проанонсировал активное внедрение искусственного интеллекта и удаленной идентификации в банковском секторе. Его высказывание прокомментировал авторитетный экономист Дмитрий Адамидов в интервью ФБА "Экономика сегодня". По словам аналитика, неизбежный переход к цифровой экономике практически неизбежен после того, как эту идею открыто поддержал Владимир Путин. Что касается искусственного интеллекта, то он уже внедряется в мир финансов.

Просто на сегодня в нашей стране все это не только превращается в какие-то управленческие технологии, но и есть прямой запрос со стороны государства по внедрению их в реальную жизнь. Видимо, в правительстве РФ пришли к выводу, что это тот вариант действий, который позволит запустить отечественную экономику. В этом вопросе многое зависит от того, насколько быстро все это будет разработано и внедрено. Если за год-два, то это действительно даст серьезный положительный эффект для отечественной экономики, а если за десять лет, то эти процессы будут размазаны и данные положительные сдвиги население нашей страны не заметит. Дмитрий Адамидов, экономист

В качестве прецедента, который должен вызывать опасения экспертов, собеседник журналистов назвал попытки России отказаться от экспорта углеводородов. Эти планы громко афишировались, но так и не были полностью реализованы.

Фото: Piter.TV