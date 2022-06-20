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Статую Октавиана Августа на Петроградке обстреляли из пейнтбольного ружья

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Скульптура оказалась в краске.

Статуя римского императора Октавиана Августа в Петербурге подверглась обстрелу из пейнтбольного ружья. Скульптура, установленная на фасаде ТК "Европа" на Малом проспекте П.С, пострадала 18 июня.

Накануне видео в своем YouTube-канале опубликовал Комитет Республиканцев-Социалистов. В статуе римского императора они увидели Владимира Путина и таким образом решили выразить свою позицию. Акцию провели к Петербургскому международному экономическому форуму. Видео набрало почти 30 тысяч просмотров.

О том, что у объекта есть сходства с президентом РФ, петербуржцы заметили еще в день установки скульптуры. Это было в 2019 году. 

Повторять действия, который были засняты на видео, не рекомендуем: за это может грозить ответственность. 

Видео и фото: YouTube / Комитет Республиканцев-Социалистов

Теги: акция, пейнтбол, статуя октавиана августа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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