В среду, 16 января, в Интерфаксе анонсировали программу мероприятий, приуроченных к годовщине снятия блокады.

Статус жителя блокадного Ленинграда могут приравнять к статусу участника ВОВ. Об этом сообщил депутат петербургского ЗакСа Борис Ивченко.

В среду, 16 января, в Интерфаксе анонсировали программу мероприятий, приуроченных к годовщине снятия блокады. На встрече присутствовал депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Ивченко. Он представил журналистам брошюру "Уроки истории", выпущенную специально к памятной дате. Он также отметил, что сейчас в ЗакСе идут обсуждения законопроекта, по которому статус жителя блокадного Ленинграда могут приравнять к статусу участника ВОВ.

Жители блокадного Ленинграда продемонстрировали пример нравственной силы. Объединение их разума, воли и мужества привели к подвигу. Борис Ивченко, депутат петербургского ЗакСа.

Ранее сообщалось, что на Дворцовой площади прошла репетиция парада к годовщине снятия блокады.

Фото: Piter.TV