Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Культура Музыка
Сегодня, 12:42
0
Vera_Iptysheva11
351
Код вставки плеера

Стас Пьеха попросил мужчин не присылать ему интимные фото

0
 
 

28 октября состоялся концерт "Звезды с Любовью" в честь 50-ти летнего юбилея БКЗ. Популярные артисты нашей эстрады приехали поздравить легендарный зал с памятной датой. Канал Piter.TV побывал на этом мероприятии и пообщался с одним из героев торжества Стасом Пьехой.

Недавно в прессе появлялась информация, что Стас якобы ищет себя жену и даже пробовал знакомства в интернете. Мы решили поинтересоваться у него так ли это:

Нет, это фуфло. Ко мне просто подошли и спросили про знакомства в интернете, а я ответил, что все запросы на которые я когда-то откликался, обычно либо фейк, либо лажа. Крайне редко это что-то интересное. Потому что тот, кто способен проявить себя в реале, тот идет и проявляет себя в реале. Единственное, что меня очень расстраивает, это когда мне ребята присылают себя в голом виде. При всем том, что я абсолютно не лезу в чужие жизни и довольно таки толерантен. Меня пугает слово гомофоб, потому что это само по себе фобия чего-то, а я не боюсь геев или кого либо. Но не надо пожайлуста мне присылать свои голые тела, ребята, прошу. Мне это очень сильно не нравится!

Стас Пьеха, певец


Видео: канал Piter.TV

Михаил Половинчук, Надежда Путинцева.

Теги: бкз , звезды с любовью , стас пьеха
Категории: Музыка

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5