Стас Пьеха попросил мужчин не присылать ему интимные фото

Недавно в прессе появлялась информация, что Стас якобы ищет себя жену и даже пробовал знакомства в интернете. Мы решили поинтересоваться у него так ли это:

Нет, это фуфло. Ко мне просто подошли и спросили про знакомства в интернете, а я ответил, что все запросы на которые я когда-то откликался, обычно либо фейк, либо лажа. Крайне редко это что-то интересное. Потому что тот, кто способен проявить себя в реале, тот идет и проявляет себя в реале. Единственное, что меня очень расстраивает, это когда мне ребята присылают себя в голом виде. При всем том, что я абсолютно не лезу в чужие жизни и довольно таки толерантен. Меня пугает слово гомофоб, потому что это само по себе фобия чего-то, а я не боюсь геев или кого либо. Но не надо пожайлуста мне присылать свои голые тела, ребята, прошу. Мне это очень сильно не нравится!