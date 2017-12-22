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Стас Михайлов поздравляет петербуржцев с Новым Годом

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Недавно в Петербурге проходила крупнейшая музыкальная премия "Звезды дорожного радио". Премию получил и заслуженный артист России - Стас Михайлов.

Журналисты канала PiterTV пробрались за кулисы и взяли интервью у артиста. Николай восопользовался случаем и решил подравить петербуржцев с Новым годом.

С новым годом, замечательные мои слушатели! Я вам хочу пожелать, чтобы радость жизни всегда не иссякала в ваших сердцах, чтобы вы любили. В предверии Нового Года человек желает близким людям, тем кого любит, в первую очередь здоровья, позитива, радости и добра - это банальные пожелания, но за этим стоит самое главное - чтобы вы любили жизнь и она вам отвечала взаимностью. Наверное, это самое важное. Любите и живите,  пусть всегда все получается.

Стас Михайлов, народный артист России

Видео и фото - PiterTV

Теги: стас михайлов
Категории: Новости СПб

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