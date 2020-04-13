До этого четыре теста показывали отрицательный результат.

Пятый тест показал заражение коронавирусом у Стаса Михайлова. Об этом российский артист рассказал в своем Instagram-аккаунте. Звезда шоу-бизнеса опубликовал ролик, в котором объяснил свои симптомы и высказался по поводу лечения.

Стас Михайлов рассказал, что до этого четыре теста на коронавируса показывали отрицательные результаты. На данный момент артисты выписан из больницы домой, но он продолжает находиться на карантине.

Вроде выписали, но, я считаю, что человек еще заразен дней десять прокомментировал спикер

На данный момент певец ждет сообщения от Роспотребнадзора о том, что его можно считать полностью выздоровевшим. Михайлов призывает людей с инфекцией "не ждать" и не заниматься самолечением на дому. Артист объяснил, что после подтверждения наличия коронавируса в организме, человеку делают компьютерную томографию. Если на снимке легкие оказываются в порядке, то дальше определяется соответствующее лечение. У самого певца три дня температура держалась в пределах 37-37,2 градусов. После этого у мужчины пропало обоняние.

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Видео: Instagram / stas_mihailoff