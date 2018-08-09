Стас Михайлов: Я никогда не был чужим проектом и слава Богу

На фестивале "Белые ночи Санкт-Петербурга" Стас Михайлов поделился своими мыслями о том как рождаются хиты и звезды.

Белые ночи - это конкурс молодых исполнителей, который ежегодно проводится в Петербурге. Журналисты поинтересовались у Стаса, какие критерии учитываются на подобных конкурсах при определении победителей. Михайлов признался, что этот вопрос сложный для него самого.

Порой я смотрю конкурсы, как сторонний зритель, и для меня остается загадкой: по каким критериям вообще отбирают людей. Особенно это касается Евровидения. Стас Михайлов

По мнению Стаса Михайлова на мировых фестивалях чаще замечают красивые яркие песни, так как зрители говорят на разных языках и текстовой смысл композиции менее важен. А в России, кроме красивой музыки и видеоряда, очень важно чтобы песня была не лишена смысла. Так рождается композиция, которая неожиданно может стать популярной, часто появившись сначала даже в интернете, например на ютубе. Заслуженный артист России добавил, что иногда наоборот, песня на которую ставит исполнитель, может стать никому не нужной. Певец рассказал, что он сам не хотел бы сидеть в жюри на подобных мероприятиях.

Я не берусь быть судьей и редко посещаю конкурсы, поскольку в роли судьи быть очень сложно. Это очень не простая задача, чтобы оставаться объективным. А в этом случае объективным быть хочется. Я смотрю на то, есть ли у человека харизма. Например, поёт Челентано, дядечке уже больше восьмидесяти лет, а я ему верю.

По мнению Стаса, основная задача артиста сделать так, чтобы ему верили. Такие качества должны быть у человека на сцене, чтобы быть на верном пути.

Если у тебя есть то, что заставляет верить твоего слушателя и зрителя, значит ты на правильном пути, какой бы ты национальности не принадлежал, и в какой бы стране не пел. Очень важно, чтобы у тебя, как у артиста, была харизма. Или ты будешь ведомым - тогда ты проект. Наверное, это тоже неплохо, но я никогда не был ничьим проектом. Я всегда пел сам, и второе мне не знакомо.

Видео: канал Piter.TV

Михаил Половинчук, Глеб Лялин