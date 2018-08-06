Стас Михайлов: не хочу, чтобы пятидесятилетие превращалось в нафталиновое действие

На фестивале "Белые ночи" корреспонденты Piter.TV поговорили со Стасом Михайловым, который поделился своими мыслями насчет музыки, хитов и предстоящего пятидесятилетия.

Жизнь песни определяется любовью зрителя, слушателя. Надо посмотреть по истечению года, сколько песня наберет прослушиваний. Когда ты поешь песню, записываешь ее, ты думаешь, что она будет самая лучшая, но объективнее всего показывает время. Стас Михайлов

Артист считает написание песни целым таинством, о котором не стоит говорить, в силу того, что на словах это невозможно объяснить:



Когда вы берете какое-то блюдо, вы же его целиком воспринимаете, а не смотрите на отдельные ингредиенты. Это все не нужно. Так и невозможно написать хит, сказать, что сегодня я напишу хит. Бог дал - написал. И также, в один момент может отняться все. В один момент можешь перестать писать. У каждого человека свой багаж. Все зависит от того, как живем. Стас Михайлов



Стас также рассказал нашим корреспондентам, как проходит подготовка к празднованию его 50 летия. Певец не хочет, чтобы праздник превратился в "нафталиновое действие", чтобы все плакали и переживали.



Это просто новый рубеж!

Видео: Piter.TV

Михаил Половинчук, Глеб Лялин