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Стас Давыдов обратился к школьникам: "Учитесь пользоваться интернетиком!"

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Известный блогер, автор ютуб-шоу THIS IS ХОРОШО Стас Давыдов обратился к российским школьникам и пожелал научиться пользоваться "интернетиком".

Блогер Стас Давыдов считает, что современные школьники не умеют пользоваться интернетом. В интервью каналу PITER.TV он пожелал ученикам российских школ "научиться пользоваться интернетиком". Блогер считает, что это очень "полезная штука" и "в жизни пригодится". 

Начнем с того, что учиться надо. Это первое. Второе - учитесь пользоваться интернетиком. Учитесь проверять информацию. Это не совсем связано со школой, но это вам очень поможет в жизни! У вас еть у большинства в руке, в кармане, возможно вы сейчас смотрите это видео с мощнейшего инструмента. Научитесь им пользоваться и у вас в жизни все будет намного проще! Поздравляю вас с началом учебы! В начале учебы вообще всегда весело. Так что веселья вам!

Стас Давыдов, блогер, ведущий шоу "THIS IS ХОРОШО"

 

Видео и фото - PITER.TV

Теги: 1 сентября , this is хорошо , блогер , зисисхорошо , стас давыдов , школа , ютуб
Категории: Новости СПб

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