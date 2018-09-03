Стас Давыдов обратился к школьникам: "Учитесь пользоваться интернетиком!"

Блогер Стас Давыдов считает, что современные школьники не умеют пользоваться интернетом. В интервью каналу PITER.TV он пожелал ученикам российских школ "научиться пользоваться интернетиком". Блогер считает, что это очень "полезная штука" и "в жизни пригодится".

Начнем с того, что учиться надо. Это первое. Второе - учитесь пользоваться интернетиком. Учитесь проверять информацию. Это не совсем связано со школой, но это вам очень поможет в жизни! У вас еть у большинства в руке, в кармане, возможно вы сейчас смотрите это видео с мощнейшего инструмента. Научитесь им пользоваться и у вас в жизни все будет намного проще! Поздравляю вас с началом учебы! В начале учебы вообще всегда весело. Так что веселья вам!

Стас Давыдов, блогер, ведущий шоу "THIS IS ХОРОШО"