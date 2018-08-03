Стас Давыдов о людях-киборгах, о будущем ТВ и изменениях в THIS IS ХОРОШО

Известный блогер Стас Давыдов, который уже на протяжении многих лет ведет свой проект THIS IS ХОРОШО не смог пропустить VKFEST. Он выступил в зоне "Блогеры", пообщался с фанатами и раздал автографы. Журналистам PITER.TV удалось встретиться с известным ютубером лично и взять у него интервью.

Про гаджеты:



Мы сейчас уже киборги! Это продолжение нас, мы сейчас используем это как инструмент, как постоянный способ связи с миром. Я себя чувствую неуютно, если у меня сел телефон. Я вообще не представляю как остаться в такой ситуации, поэтому у меня всегда с собой павербэнк с проводом. И я не могу понять, как я раньше, маленький гулял во дворе без связи и договаривался с человеком "давай встретимся во столько и там-то". И люди встречались! Как это вообще возможно? Что за бред? Как люди это делали?

Про будущее телевидения:

Телевидение не умирает, телевидение меняется. Умрут те телеканалы, которые не хотят меняться. Здесь все просто, мы видим пример Запада, где уже многие каналы перешли на вещание в интернете без фиксированной сетки вещания, они перешли на подписочную схему. И мы видим, что сейчас такие каналы как HBO, Netflix.. Это уже большие игроки в рынке производства медиа. И это и есть тот путь, который, похоже, и будет в дальнейшем развитии. И действительно, сейчас оставаться на фиксированной сетке немножечко странно. Когда люди привыкли получать информацию в любой момент, когда они хотят.

Про блог:

Надоело, конечно. Для этого мы ищем новые подходы как это делать. Это тоже сложно - делать тот же самый формат, но подходить к нему по-новому со своей стороны. Пока что, получается, и мы пытаемся новые запускать форматы, каналы, но времени не хватает на все. Потому что человекоресурс просто не бесконечный. Конкретно THIS iS ХОРОШО многое что не будет меняться. Мы экспериментируем на других каналах. Мы надеемся, что у нас будет больше времени будет.. ну не то, что больше будет, а что мы сможем освободить больше времени, чтобы делать клипы. Мы делали несколько шуточных клипов, которые и нам нравились и людям заходили. Сплошная нирвана!



Стас Давыдов, блогер