Стартовый котлован для проходческого щита коричневой ветки метро получил одобрение

Метрострой начал подготовку к тоннелированию коричневой линии метро в Красносельском районе.

Компания "Метрострой Северной столицы" получила положительное заключение Главгосэкспертизы на обустройство стартового котлована для проходческого щита в Красносельском районе Петербурга для строящейся коричневой ветки метрополитена. Такие данные появились на сайте Главгосэкспертизы России.

Заключение опубликовано 20 октября. Стартовый котлован предназначен для запуска проходческого щита. Тоннель предположительно соединит станцию "Юго-Западная" со строящимся депо "Красносельское". Работы проводятся в рамках развития коричневой линии петербургского метрополитена.

Фото: Piter.TV