В Петербурге начался месячник антинаркотических мероприятий

В городских акциях примут участие правоохранительные органы, экстренные службы и волонтеры.

В Петербурге в течение месяца будут активно вестись профилактические мероприятия против употребления наркотических веществ. В акции примут участие более тысячи волонтеров. Они расскажут жителям Северной столице о вреде запрещенных веществ, а также о последствиях употребления психотропов. События приурочены к международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

По единому телефону 112 будут приниматься анонимные сообщения о возможных правонарушениях в сфере оборота наркотиков и о лицах, причастных к противоправным действиям в этой сфере комментируют ситуацию в Смольном

В общей сложности за апрель будет организовано 300 общегородских мероприятий и около трех тысяч районных акций.

Это уличные акции, беседы, лекции, социальные спектакли, ярмарки вакансий для различных категорий граждан объясняют чиновники

В просветительскую миссию добровольцев также будет входить рассказ о здоровом образе жизни.

Фото: Piter.tv