Стартапер из Тосно обманул государство на 400 тысяч рублей

После мошеннических действий житель Тосно потратил порядка 430 тысяч рублей на личные нужды.

Тосненский городской суд проведет судебное слушание по делу местного жителя, которого обвиняют в совершении подделки документов, касающихся получения субсидий для поддержки малого бизнеса. Мужчина являлся начинающим стартапером.

После мошеннических действий житель Тосно потратил порядка 430 тысяч рублей на личные нужды.

Следствие предполагает, что мужчина якобы понес убытки на содержание своего стартапа. Полученную сумму в 430 тысяч рублей обвиняемый потратил на свои личные цели.

Подсудимый до судебного слушания будет пребывать под подпиской о невыезде.

Источник: сетевое издание "Online47.ru"