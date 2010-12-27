ИТМО получил 100 млн инвестиций за создание системы шифрования данных

Подведомственная организация продала долю в проекте компании "Смарт".

Малое предприятие ИТМО "Квантовые Коммуникации" продало половину доли технологического проекта "Кванттелеком" компании "Смартс". В стартап института акционерное общество вложило сто миллионов рублей.

Специалисты рассказывают, что система создана для разработки оборудования и программ квантового шифрования оптических волокон. Благодаря проекту, эксперты смогут надежнее обеспечивать сохранность данных. В ближайшее время разработка молодых ученых начнет внедряться в работу "Смарта". Компания также постарается вывести продукт на российский и международный рынки.

Отметим, что на данный момент проектом занимаются 30 человек. Они пытаются оформить собственную разработку под рыночные нужды. Планируется, что проект будет актуален для банков и других финансовых учреждений, провайдеров, промышленных производств и даже органов власти.

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