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В Ленобласти 25 марта стартуют ледовзрывные работы
Сегодня, 12:43
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти 25 марта стартуют ледовзрывные работы

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Они пройдут в устье реки Сясь.

По решению комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС правительства Ленобласти в целях обеспечения безаварийного прохождения весеннего половодья было принято решение о проведении ледовзрывных работ. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Данные работы проводятся для уменьшения заторных явлений и беспрепятственного ледохода.

Первые в этом году ледовзрывные работы пройдут 25 марта в 10:50 в Волхонском районе, Сясьстрой, устье реки Сясь, место впадения реки Сясь в Ладожское озеро 60.137353, 32.516473.

Фото: pexels (носит иллюстративный характер)

Теги: лед, мчс
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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