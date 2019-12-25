В Ленобласти 25 марта стартуют ледовзрывные работы

Они пройдут в устье реки Сясь.

По решению комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС правительства Ленобласти в целях обеспечения безаварийного прохождения весеннего половодья было принято решение о проведении ледовзрывных работ. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Данные работы проводятся для уменьшения заторных явлений и беспрепятственного ледохода.

Первые в этом году ледовзрывные работы пройдут 25 марта в 10:50 в Волхонском районе, Сясьстрой, устье реки Сясь, место впадения реки Сясь в Ладожское озеро 60.137353, 32.516473.

Фото: pexels (носит иллюстративный характер)