60 школьников из ОАЭ изучают робототехнику в петербургском летнем лагере.

Около 60 старшеклассников из Объединенных Арабских Эмиратов проходят обучение в летнем лагере на базе Политехнического университета Петра Великого в Санкт-Петербурге. Об этом 4 августа сообщили в городском комитете по образованию.

Программа лагеря включает изучение искусственного интеллекта, робототехники и автоматизации производства. Участники уже завершили курс и защитили проекты.

Первый заместитель председателя комитета по образованию Павел Розов отметил важность сотрудничества с ОАЭ. По его словам, такие проекты укрепляют связи между странами.

Помимо учебных занятий, для школьников организована культурная программа с посещением исторических мест Санкт-Петербурга.

Лагерь работает на базе СПбПУ, одного из ведущих технических вузов России. Проект реализуется при поддержке городских властей.

АТОР: не менее 11 тыс. туристов столкнулись с задержками и отменами рейсов.

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