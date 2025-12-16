Выборы нового лидера Лейбористской партии начнутся 9 июля.

Премьер-министр Британии Кир Стармер решил уйти в отставку на фоне кризиса. Его пост пророчат главному секретарю Казначейства Энди Бернэму.

Стармер продолжит выполнять обязанности главы правительства до избрания нового премьер-министра. Он также покинет пост главы Лейбористской партии. Выборы нового лидера партии назначили на 9 июля. Сам Кир Стармер не будет в них участвовать.

Около сотни депутатов-лейбористов призвал его к отставке после провала партии на выборах, которые прошли в мае. Их число стало значительно больше после того, как в минувшую пятницу мэр Манчестера Энди Бернхэм прошел в парламент в попытке сместить Кира Стармера.

С момента прихода на пост в июле 2024 года Стармер активно оказывал поддержку Украине — с его подачи выделялись многомиллиардные пакеты военной и финансовой помощи.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что внутренняя и внешняя политика премьер-министра Великобритании подпитывает антимигрантские протесты в Британии.

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