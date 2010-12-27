Старинный дом на Петроградской набережной не признали памятником

Однако здание будет принято историческим и сносить его не будут.

Сегодня, 4 апреля, Куйбышевский районный суд принял решение не влючать в реестр памятников деревянный дом на Петроградской набережной, 24. Отметим, что за это здание не первый год борются градозащитники. Об этом сообщила в комитете по охране памятников (КГИОП).

Однако известно, что сам дом признан историческим и сносить здание не будут.

Фасады и интерьеры объекта не имеют ценных элементов архитектурно-художественной отделки. Историческое объемно-пространственное решение объекта искажено: внутренние помещения перепланированы, здание получило дополнительные объемы за счет поздних пристроек. Заявляет эксперт

Справка:

Выявленный объект культурного наследия "Жилой дом" на Петроградской набережной, 24, на углу с Пинским переулком – типичный пример деревянного жилого дома с мезонином 1850-1860-х годов в стиле эклектики.

Фото: citywalls.ru