У старейшей службы доставки пиццы в Петербурге появился новый хозяин

Также в Петербурге есть 15 одноименных ресторанов.

Один из крупнейших сервисов доставки еды в Санкт-Петербурге "2 Берега" расширяет свои границы. Приближенные к сервису лица купили одну из старейших служб доставки пиццы Ollis.. Об этом сообщил "Коммерсант".

Ollis занималась не только доставкой еды, также под этим именем в Петербурге существует 15 одноименных ресторанов. По последним данным, их выручка в 2018 году составила 105,5 миллиона рублей, чистая прибыль составляет 17 миллионов рублей.

Гендиректор агентства "Infoline-Аналитика" Михаил Бурмистров оценил бизнес Ollis в 300 миллионов рублей. Однако, учитывая момент кризиса, бизнес могли купить и дешевле.

Сервис доставки "2 Берега" управляет собственной сетью dark kitchen и помимо пиццы занимается доставкой пирогов и роллов.

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