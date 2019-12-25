В Красносельском районе открылась новая станция скорой помощи

В ней будут размещаться 8 круглосуточных бригад медиков.

Как сообщают в пресс-службе Правительства Петербурга со ссылкой на Аппарат вице-губернатора О.Н. Эргашева, в городской поликлинике №106 накануне была открыта станция для размещения круглосуточных бригад скорой помощи.

На новой стоянке медицинских бригад Красносельского района в том числе предусмотрены амбулаторное отделение, диспетчерская, конференц-зал, столовая, гардеробы, туалеты с душевыми, помещения для отдыха работников, учебная комната, а также подсобки, складские отделения и гараж для размещения 8-ми автомобилей скорой медицинской помощи.

"Городская поликлиника №106" оказывает медпомощь по широкому спектру услуг – профилактика, диагностика и лечение заболеваний в условиях амбулаторных или дневного стационара, а также при оказании скорой медицинской помощи. Особый упор в учреждении делают на профилактику ранней смертности, а также хронических неинфекционных заболеваний и онкологии и пациентов старше 60-ти лет.

Реализация намеченных нацпроектом "Здравоохранение" планов, находящихся под личным контролем Губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, позволяет обновить материально-техническую базу медицинских учреждений в соответствии с современными стандартами и потребностями города Олег Эргашев, вице-губернатор Санкт-Петербурга

Фото: Piter.tv