Станция метро "Звенигородская" закрыта на проверку

Полицейские исследуют забытый предмет.

8 апреля "Звенигородскую" закрыли на вход и выход, сообщает пресс-служба петербургского метрополитена.

Известно, что всех пассажиров попросили покинуть станцию в 14:15. Причиной закрытия стал бесхозный предмет, оставленный на платформе. Вход и выход пассажиров осуществляется через "Пушкинскую".

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что метрополитен активно борется с забывчивыми петербуржцами. Службы метро регулярно напоминают о правилах пользования транспортом. Подземка создала серию комиксов, которые можно посмотреть тут.

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