Станцию метро "Озерки" закрыли на вход и выход в 11 утра

В Петербурге закрыта крупная станция метро на "синей ветке".

Станция метро "Озерки" закрыта на вход и выход из-за подозрительного предмета. Бесхозный объект появился на платформе станции утром, в 11.10 ее закрыли из сообщений безопасности. Люди не могут попасть на объект, поезда проезжают мимо платформы. Сотрудники метрополитена ждут прибытия силовиков, которые смогут проверить забытый кем-то предмет на содержание взрывчатых веществ. Только после этого станция продолжит свою работу.