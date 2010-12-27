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Станцию метро "Озерки" закрыли на вход и выход в 11 утра
Сегодня, 11:48
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Butenko
381

Станцию метро "Озерки" закрыли на вход и выход в 11 утра

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В Петербурге закрыта крупная станция метро на "синей ветке".

Станция метро "Озерки" закрыта на вход и выход из-за подозрительного предмета. Бесхозный объект появился на платформе станции утром, в 11.10 ее закрыли из сообщений безопасности. Люди не могут попасть на объект, поезда проезжают мимо платформы. Сотрудники метрополитена ждут прибытия силовиков, которые смогут проверить забытый кем-то предмет на содержание взрывчатых веществ. Только после этого станция продолжит свою работу.

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Теги: бесхозный предмет , новости спб , озерки , станция метро озерки
Категории: Новости СПб

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