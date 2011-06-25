Станцию метро Новочеркасская закрыли для пассажиров

Петербуржцам предлагают добираться до Ладожской и Площади Александра Невского.

Станция метро "Новочеркасская" в Санкт-Петербурге временно закрыта на вход для пассажиров. Об этом сообщили в СПб ГКУ "Организатор перевозок". В период ограничения жителям и гостям города рекомендуется использовать альтернативные маршруты наземного транспорта, соединяющие близлежащие станции метрополитена.

На время закрытия пассажирам предлагают добираться до станций "Площадь Александра Невского" и "Ладожская". Согласно опубликованной схеме, от остановок у "Площади Александра Невского" следуют автобусы №24, 27, 46, 132, 191, троллейбусы №1 и 22, а также трамваи №7, 30, 39 и 65. Добраться до пересадки на метро можно всего за одну остановку.

Для поездок к "Ладожской" доступны автобусы №24, 27, 46, 183, 295, троллейбус №22, маршрутка №5 и трамвай №30. В сообщении отмечается, что путь к станции занимает от трёх до десяти остановок в зависимости от выбранного транспорта: троллейбусу 22 и автобусам 24, 27, 46, 183 и 295 потребуется три остановки, маршрутке №5 — десять, а трамваю №30 — восемь.

Специалисты "Организатора перевозок" также напомнили пассажирам о необходимости планировать маршрут заранее и учитывать возможные задержки в часы пик. На месте работают волонтёры и сотрудники метрополитена, которые помогают жителям сориентироваться и выбрать оптимальный путь следования.

Фото: Piter.TV