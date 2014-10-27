Станцию метро "Крестовский остров" открыли на вход

Станция фиолетовой линии "Крестовский остров" вновь стала доступна для пассажиров.

Как сообщает "Фонтанка", станция метро "Крестовский остров" открылась на вход в 19.29.



Ранее мы сообщали, что станцию фиолетовой линии закрывали из-за большого количества футбольных болельщиков.



Напоминаем, сегодня в 20:00 начинается матч "Зенита" с петербургским "Динамо".