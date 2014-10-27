Как сообщает "Фонтанка", станция метро "Крестовский остров" открылась на вход в 19.29.
Ранее мы сообщали, что станцию фиолетовой линии закрывали из-за большого количества футбольных болельщиков.
Напоминаем, сегодня в 20:00 начинается матч "Зенита" с петербургским "Динамо".
Сегодня, 19:57
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Станцию метро "Крестовский остров" открыли на вход
Станция фиолетовой линии "Крестовский остров" вновь стала доступна для пассажиров.
Как сообщает "Фонтанка", станция метро "Крестовский остров" открылась на вход в 19.29.