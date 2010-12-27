Станцию метро "Беговая" достраивают в темное время суток

В Петербурге возобновили строительные работы на станции метро "Беговая".

Петербуржца заметили, что к новой станции метро "Беговая" уже несколько ночей приезжает спецтранспорт. Около 10 автомобилей ночью 17 и 18 июля прибывают к станции, чтобы продолжить строительные работы подземки, об этом сообщили в пресс-службе подземки.

Представители петербургского метрополитена пояснили, что во время проведения ЧМ по футболу Смольный запретил проводить какие-либо работы на станциях. Однако по завершению мундиаля работники взялись за устранение ошибок.

Спецтранспорт, скапливающийся, по данным издания "Фонтанка.ру", у станции "Беговая", не связан с работами, производимыми Метростроем. Что касается строительных работ, то они завершены в полном объеме, объект эксплуатируется. Относительно замечаний ГУП "Петербургский метрополитен", выявленных в процессе эксплуатации (к примеру, неработающая видео камера или скол на отделочном материале), они, действительно, имеются. Метрострой в рамках гарантийных обязательств их устраняет. Работы ведутся исключительно в ночное время. На эксплуатацию объектов это никоим образом не влияет. Пресс-службу ОАО "Метрострой"

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